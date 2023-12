31039 familles bénéficient des bourses de sécurité familiale à Thiès

Rédigé le Vendredi 22 Décembre 2023 à 11:17 | Lu 19 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Au total 31039 ménages bénéficient des allocations de 35000 F CFA dans la région de Thiès dans le cadre du programme national de bourses de sécurité familiale au niveau de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. La révélation a été faite hier, à Thiès lors de sa tournée qu'elle a entamé à Taïba Ndiaye ( département de Tivaouane) et le quartier Escale Nord dans la ville de Thiès, par la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Mme Aminata Sow. Selon elle, le département de Thiès a 10213 allocations ( bénéficiaires de bourses), celui de Mbour 12523 et Tivaouane 8305. Ce programme contribue à une autonomisation économique des bénéficiaires , dit - elle. "Le Président de la République, Macky Sall, a revalorisé la bourse qui est passée de 25000 à 35000F CFA", a - t - elle ajouté. En effet, après cette augmentation des allocations , Mme Sow continue à sensibiliser davantage les bénéficiaires pour les encourager à avoir des activités génératrices de revenus. En outre, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité va fêter ces dix ans. Et pour ce faire, la déléguée a mis en place un mécanisme pour améliorer l'autonomisation des bénéficiaires. Le projet "Yoku Koom Koom" vise l'autonomisation des bénéficiaires des bourses de sécurité familiales, explique - t - elle. Au cours des échanges avec les bénéficiaires enrôlés dans ce programme par la structure qu'elle dirige, ces derniers n'ont pas manqué d'exposer devant l'autorité des doléances liées à la "lenteur notée dans les procédures, les retards de paiements trimestriels, entre autres". Fort de ce constat, Mme Sow a promis à eux un projet qui facilitera le paiement rapide par un système de digitalisation des données obtenues auprès des personnes ciblées dans ce programme. Dans ce cas, elle compte étudier toutes les bases de données selon leur répartition géographique à l'échelle nationale. Pour rappel, la Bourse de sécurité familiale est un filet de protection sociale bâti sur un système de transfert d'argent destiné à améliorer les conditions d'existence des familles démunies, en vue de contribuer à l'éradication de la pauvreté et de garantir la dignité aux citoyens.