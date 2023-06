​Tension Politique : le Président Bougane accule Macky dans les foyers religieux à Kaolack

A MEDINA BAYE : le Khalife magnifie l'engagement de Bougane.



Le président Bougane Gueye Dany ce samedi par le Khalif général de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass. Accompagné d'une forte délégation le président du mouvement Gueum Sa Bopp a effectué le déplacement pour voir le Khalife afin de discuter l'actualité du pays marquée des tensions très tendues dans l'arène politique. Une occasion pour le leader de Gueum Sa Bopp de vilipender le président Macky au près du patriarche de Medina Baye non sans imputer au président Macky Sall comme l'unique responsable de la situation actuelle du pays .



LEONA NIASSÉNE :



Le Khalif loue les qualités de Bougane et prie pour lui en 2024





Après Medina Baye le président Bougane Gueye Dany et sa délégation ont fait cap à Léona Niasséne. Ainsi le Khalifa général de Léona Niasséne cheikh Khalifa Sall a reçu président Bougane Gueye Dany. Lors de cette rencontre le Khalif général de Léona Niasséne n'a pas manqué de louer les qualités exemplaires du Président Bougane Gueye Dany avant de formuler des prières pour lui en 2024.