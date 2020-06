Ziguinchor :Un jeune garçon meurt écrasé par un bus

Share on Twitter

Share on Facebook

Un terrible accident s’est produit à ziguinchor à la place Gao. Un jeune homme à bord d’un bus de transport urbain a retrouvé violemment la mort vers 13heures.

En quittant chez lui, le jeune garçon à bord du bus ignorait qu’il avait rendez-vous avec la mort. IL s’est fait tué au moment de sa descente par le véhicule qui le transportait.

Le jeune garçon a sauté du bus alors que ce dernier continuait toujours sa course. Et par manque d’équilibre, le pauvre garçon s’est retrouvé par terre et s’est fait écraser la tête par la roue arrière du bus raconte un témoin . Une scène indescriptible durant laquelle la victime s’est vidé de son sang avant de rendre l’âme sur place.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont récupéré le corps sans vie qu’ils ont déposé à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor et une enquête a été ouverte, pour ellicider les circonstances de cette mort tragique.