Lors de la première session ordinaire du conseil municipal de 2022, le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko, en application des dispositions de l’article 144 et suivants du code général des collectivités territoriales, soumis a l’examen des conseillers municipaux, la première mouture du projet de délibération , concerne principalement plusieurs points, dont l’adressage de rues de la capitale du Sud.

« Le Maire s’est engagé auprès des Ziguinchorois, dans le cadre du plan BUROK et par devoir mémorial, à renommer les rues et avenues de Ziguinchor, portant des noms négativement chargés d’histoire coloniale. Le maintien de ces dénominations plus de six décennies après notre indépendance est une offense à notre dignité nationale », peut-on retenir du compte rendu de la session. En outre, le maire de Ziguinchor a proposé de renommer l’avenue du capitaine Javelier en avenue du Tirailleur africain et que la la rue Lieutenant Lemoine, devienne rue Thiaroye 44.Selon la même source, il a été décidé que la Rue Lieutenant Truch soit rebaptisée la Rue Seléki 1886, la rue de France soit rebaptisée rue de l’Union africaine et enfin que la rue du Général de Gaulle soit rebaptisée Rue de la Paix.



Il est précisé, dans le compte-rendu, que « les conseillers municipaux ont adopté dans sa globalité, les propositions du Maire de Ziguinchor lors de la première session ordinaire ».