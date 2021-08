ZÉRO ADMIS SUR PLUS DE 80 CANDIDATS : LE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DIAZ SCHOOL CONTESTE

Incroyable mais vrai.

Sur plus de 80 candidats en lice à l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) 2021, les cours privés Serigne Abdou Karim Mbacké Diaz School affiche zéro admis.

Le directeur de l’école Papa Amadou Touré, conteste les résultats.

Dans sa lettre de contestation adressée à l’Inspecteur d’académie de Pikine et Guédiawaye, il indexe les membres du jury. “Je viens par cette présente lettre contester rigoureusement les résultats de l’examen du BFEM 2021 proclamés au centre du CEM cité des enseignants, centre dans le lequel j’ai présenté plus de 80 candidats, aucun n’est sorti ni au premier tour ni au second tour”, lit-on dans sa lettre.

Dans laquelle, il reprend les accusations de ses élèves qui auraient reçu “des menaces verbales et des injures venant de la part des surveillants et secrétaires du jury.” Selon le plaignant, ces derniers “avaient dit aux élèves qu’aucun d’entre eux ne passera à cet examen, chose dite, chose faite, c’est-à-dire ils sont passés à l’acte de leurs menaces” avance t-il.