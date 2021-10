Yves Lamine Ciss Maire de Mont Rolland: “Les jeunes doivent utiliser utilement les réseaux sociaux”

Sensibilisation sur le Programme de l’entreprenariat Digital initiée la DER à Mont Roland

Sensibilisation sur le Programme de l’entreprenariat Digital initiée la DER à Mont Roland

Le Maire de la commune de Mont Roland toujours soucieux du bien-être de ses populations a présidé une importante rencontre avec une délégation de la DER, dans le cadre de la sensibilisation des jeunes, sur le programme digital initié par la dite délégation et financé par le PNUD.

De son point de vue, le Maire dit avoir toujours que le point à améliorer dans l’effort gouvernemental est l’accès des jeunes à l’emploi, un message fort, des événements du mars dernier. C’est pourquoi, il s’est félicité de l’appui du PNUD, pour accompagner les jeunes dans l’entreprenariat digital .Il a également souhaité que ceux qui seront sélectionnés réussissent leurs entreprises, avec succès.

Cette entrevue a été un véritable motif de satisfaction après le choix de sa commune avec Bargny et Sandiara et de la clarté des exposés et est d’avis que si cela se poursuit de la sorte, le Sénégal va connaitre l’émergence. Yves Lamine CISS exhorte les jeunes de sa commune à d’avantage faire un bon usage des réseaux sociaux pour développer l’économie de leur commune, voire créer leur propre entreprise…

Auparavant, l’émissaire de la DER avait souligné l’opportunité de ce programme des jeunes en termes de formation et d’emploi,qui peuvent s’appuyer sur leurs connaissances intellectuelles pour développer leurs terroirs et devenir de vrais acteurs de développement.