Youssou Ndour: “Je ne suis pas dans la peau d’un fonctionnaire qui va à la retraite…”

Dans une interview accordée au quotidien Le Soleil, ce lundi, Youssou Ndour a fait savoir qu’il ne cessera jamais de faire de la musique.

Aux personnes qui se demandent souvent quand est ce que le roi du mbalax va prendre sa retraite: ce n’est pas demain la veille que ceci risque d’arriver et c’est Youssou Ndour himself après un grand bal d’une haute facture ce 01 janvier a Dakar Arena qui le fait savoir.

“Comme je le dis souvent, on a la chance. On est passionnés par quelque chose qui est devenue notre métier. Combien de gens dans le monde exercent un travail juste par obligation. La passion reste jusqu’au dernier souffle. Il y a des circonstances. On peut faire de la musique à Dakar Arena, au stade ou dans un club. Je ne cesserai jamais de faire de la musique. La dernière note, je la ferai avec la famille, mes amis. Il peut arriver un moment où je peux dire : “J’arrête de monter sur scène”. Cela ne signifie pas pour autant que j’arrête la musique. C’est juste la scène. Je ne suis pas dans la peau d’un fonctionnaire qui va à la retraite. La passion est toujours là”, a dit l’artiste planétaire.