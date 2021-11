Youssou Ndour chante Thione Seck : « J’ai parlé de lui comme il aurait parlé de moi »

C’est avec beaucoup d’émotion que Youssou Ndour parle de Thione Ballago Seck arraché à notre affection le 14 mars 2021. Dans son nouvel album, il lui rend hommage avec la chanson « Ballago Ndoumbé Yatma ». Evoquant les raisons de cet hommage posthume, le leader du Super Etoile révèle : « j’ai parlé de lui comme il aurait parlé de moi, cette année, beaucoup de personnes qui nous sont chères sont parties, j’ai aussi voulu rendre hommage à tous ces disparus ».

« Il est parti et ça aurait pu être moi. Il a laissé derrière lui un immense vide car il était un monument de la musique sénégalaise. J’ai repris à travers cette chanson les termes qu’il nous a faits connaître comme Faramareen, Ballago Ndoumbé Yacine et beaucoup d’autres », confie Youssou Ndour qui faisait face aux journalistes pour la présentation de son nouvel album.



Ému, il confirme les dires de son producteur qui dépeint « Mbalakh » comme un album personnel et intime. « Il a été écrit dans une période très difficile à cause de la pandémie. Youssou a pu prendre le temps de créer et de travailler de la musique. D’ailleurs ça se ressent dans ces 12 titres qui composent ce nouveau produit », a détaillé son jeune frère Bouba Ndour.