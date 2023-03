Yankhoba Diattara répond à Maodo Malick Mbaye : L’unité de la coalition est notre priorité

Yankhoba Diattara répond à la lettre ouverte de Maodo Malick Mbaye dans laquelle ce dernier interpelle le Président Idrissa Seck pour ses déclarations sur la défaite de la majorité présidentielle à Thiès. Yankhoba Diattara rappelle que lors des dernières échéances électorales, le Président Idrissa Seck avait félicité tous les membres de la coalition à Thiès, tout en les exhortant à consolider la mobilisation et l’unité en vue de gagner ensemble les échéances futures. Selon Yankhoba Diattara, les propos du Président Seck lors du séminaire du 25 février visaient à encourager tous les militants à travailler pour l’unité de la coalition et à éviter les querelles de positionnement qui sapent les forces de la coalition. Il conclut en réitérant l’engagement de son parti et du Président Seck à travailler main dans la main avec tous les membres de la coalition pour relever les défis à venir.

Lettre à mon frère Maodo Malick MBAYE

Cher Maodo,

C’est avec grande surprise que j’ai lu ta lettre ouverte à l’endroit du Président Idrissa SECK, coordonateur régional de notre coalition Benno Bokk Yaakar aux dernières échéances électorales.

J’en profite pour rappeler que dans son communiqué suite aux résultats des législatives, le Président Idrissa SECK avait félicité tous les membres de la coalition à Thiès, tout en les exhortant à consolider la mobilisation et l’unité en vue de gagner ensemble les échéances futures. Je ne crois donc pas que ce dernier veuille se mettre dans une posture d’enfoncer le couteau dans une plaie qui n’existe aucunement.

Le Président Idrissa SECK a, lors du séminaire du 25 février de notre Parti, tout simplement relevé, beaucoup plus dans notre Parti d’ailleurs que dans la coalition – je t’invite à revoir l’intégralite de la vidéo – des querelles de positionnement qui nous ont quelque peu porté préjudice. Ceci dans le but de nous inciter à nous amender, chacun en ce qui le concerne, afin de voir notre coalition profiter de sa force incontestable à Thiès.

Il a par la suite appelé tous les militants de Rewmi à fortifier le Parti et à consolider l’unité et la solidité de la coalition, en toutes circonstances, conformément aux instructions du Président de notre coaliion, le Président Macky SALL.

Son Excellence, Le Président Macky SALL, actuellement en tournée à Sédhiou, en a d’ailleurs fait de même avec nos frères et sœurs de ladite localité. Il a rappelé tous les responsables à l’unité en vue de fortifier la Coalition BBY et d’éviter les batailles de positionnement qui sapent nos forces.

Je veux terminer mon adresse à toi, cher frère Maodo, par réitérer l’engagement de notre Parti et du Président Idrissa SECK à travailler main dans la main avec tous nos frères et sœurs de la coalition, partout, pour relever les défis à venir.

Fraternellement,

Yankhoba DIATARA

Ex-candidat Benno à la mairie de la ville de Thiès.

Partager : Tweet



WhatsApp