Yankhoba Diattara: «Ousmane Sonko est disqualifié pour la présidentielle de 2024»

Yankhoba Diattara, a déclaré mercredi que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, « n’a plus la légitimité morale et politique » de briguer le suffrage des Sénégalais. En plus clair, le deuxième vice-président du parti « Rewmi » estime que le député de l’opposition est « disqualifié » pour la prochaine élection présidentielle. « Sur le plan politique, nous estimons qu’il est disqualifié pour la présidentielle de 2024 d’autant plus qu’en tant que leader, qui se dit avoir des ambitions pour son pays, être à ce niveau de fréquentation de lieu non recommandé jusqu’à être accusé de viols et de menaces de mort sur une fille de 20 ans. Nous estimons qu’il n’a plus la légitimité politique et morale pour faire face aux Sénégalais et demander leurs suffrages », a-t-il indiqué sur les ondes de la Rfm.

Le responsable « Rewmiste » accuse Ousmane Sonko d’être « le seul responsable de tous les dommages humains et matériels » qui ont découlé des récentes manifestations. « Il a appelé à une mobilisation, il a appelé à faire face, il a même appelé à un combat de la mort. De ce point de vue, il a appelé à une insurrection, à une émeute. Donc, toutes les conséquences sont de sa responsabilité. Il doit y répondre et les assumer », a ajouté M. Diattara.