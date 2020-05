YANKHOBA DIATTARA : «Le Conseil départemental va mobiliser 45 millions FCFA pour la santé»

Au cours de la rencontre convoquée ce mardi 26 mai 2020 par le Préfet du département, Moussa Diagne, qui a réuni tous les acteurs clés de la riposte autour d’une nouvelle approche relative à la mise en place de comité de veille et d’alerte au niveau des quartiers de la ville, le Conseil départemental de Thiès a annoncé d’importantes mesures.

Le vice-président du Conseil départemental, Yankhoba Diattara, a annoncé l’engagement de l’institution départementale de « mobiliser une enveloppe de 45 millions de FCFA pour le secteur de la santé ». Il s’agit d’« accompagner le centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène et les trois districts en équipements de protection ». En plus du « renouvellement de la subvention de 5 millions de FCFA accordée au comité départemental de lutte contre les épidémies ». Et d’exhorter, dans ce même sillage, les différents maires à « prendre en charge les cas positifs au niveau de leur commune respective ». Il pense qu’avec une telle orientation, les problèmes de prise en charge au niveau du district sanitaire seront définitivement résolus. Aussi M. Diattara a déploré « le manque de moyens au niveau du district de Thiès » et demandé aux Ministères de la Santé et des Finances de « décentraliser les moyens ».