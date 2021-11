Yankhoba Diattara “Dame Sall fait vivre l’activité Economique à Thiès”

Il faut être vraiment Aveugle ou de mauvaise foie pour ne pas le remarquer: Dame Sall puisqu’il s’agit de lui est un acteur Economique de la cité du Rail, organisateur des deux évènements Phares de la cité du Rail: la grande foire Economique de Thies en collaboration avec l’Unacois, ou du Malaw D’or, l’un des plus grand évènement de Promotion et de divertissement de la capitale du Rail.

Dame Sall a été combattu ces dernières années par une meute de commerçants et des gens qui ont privé Thies de sa grande foire: Comme cela se passe dans toutes les villes du monde, la Grande Foire économique a toujours été une Occasion pour les Thiessois de découvrir d’autres produits et au vu des nombreux concerts de découvrir aussi les artistes de Thies.

Le Ministre Yankhoba Diattara a profité de cet évènement du lancement des Femmes du Senegal impulsé par Dame Sall, qui a regroupé les femmes de toutes les Régions du Sénégal pour lui rendre un vibrant Hommage: “Dame Sall fait vivre l’activité Economique à Thiès, qui promeut l’activité économique, un véritable acteur de développement” a t-il dit. “Nous allons vous accompagner” a t-il promis au Promoteur Economique ingénieux qui, à lui seul, anime la ville de Thies.

En effet, Depuis des années, les 70% des activités organisées à la promenade des Thiessois: Foire, Concerts, Malaw d’or, ont été organisées par ce promoteur Economique, un véritable atout de la capitale du Rail, que les hommes politiques conscients et intelligents devraient approcher, accompagner et Promouvoir. Car l’accompagner “C’est Accompagner la ville de Thies” a martelé le très averti Ministre de l’Economie Numérique et Candidat Expérimenté à la Mairie de Thies.