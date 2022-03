Le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, a présidé vendredi, la cérémonie de remise des attestations aux 500 jeunes qui ont bénéficié une formation d’une semaine aux métiers du numérique, à l’Auditorium de l’Université Iba Der Thiam de Thiés. Profitant de l’occasion, il a annoncé une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour mettre ces derniers sur les rampes de l’émergence.

Dans le but de favoriser l’insertion professionnelle et l’auto – emploi et lutter contre le chômage des jeunes au Sénégal, Yankhoba Diattara a très tôt saisi le message du président Macky Sall qui décide d’offrir à chaque Sénégalais, chaque jeune , où qu’il soit les mêmes traitements, conditions de bien-être et des chances de réussite avec comme locomotive d’urgence en bandoulière le programme dénommé « Xeyu ndaw ñi » pour plus de proximité en prenant en compte des mesures conjoncturelles et structurelles de ces derniers pour leur dédier un avenir radieux.

C’est pourquoi, le ministre de l’Economie numérique, a annoncé ce vendredi qu’il dégagera une enveloppe de 50 millions de francs CFA à disposition des 500 jeunes déjà enrôlés pour recevoir des connaissances en infographie, community manager, référent digital, cyber – sécurité et surtout en audiovisuel. Selon le responsable Rewmi, le ministère va prendre en charge les frais d’ouverture de compte, la caution, ainsi que les intérêts aux jeunes porteurs de projets.

Par ailleurs, il a recommandé aux récipiendaires de se rapprocher du pôle emploi de Thiés pour pouvoir bénéficier davantage des informations, ou disposer de bourses de formation. Car , pour lui , l’Etat du Sénégal a mis sur place une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour le département. C’est dans cadre qu’il va activer le mode de collaboration avec la DER / FJ pour mieux accompagner les jeunes de la capitale du rail dans le monde professionnel. Ainsi , la cérémonie a été présidée par les autorités territoriales, des responsables de l’administration, entre autres personnalités.