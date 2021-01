Yankhoba Diattara au chevet des Habitants de Mbour 4 Extension Thies

Le collectif des habitants de Mbour 4 sous la conduite de leur président Souleymane Diémé a rencontré ce dimanche 24 janvier 2021 le 1er vice-président du conseil départemental de thies Yankhoba Diatara.

Le collectif a souhaité que leur voisin et Ministre Yankhoba DIATARA soit leur porte-parole auprès du Chef de l’Etat pour l’exécution de sa promesse de les régulariser et de plaider leur cause pour la libération des jeunes qui sont arrêtés suite aux manifestations.

Le Ministre Yankhoba DIATARA a rappelé à ces derniers que c’est un devoir de les accompagner vu ses responsabilités institutionnelles et politiques, mais aussi et surtout en sa qualité de voisin direct.

Le Ministre Yankhoba DIATARA a terminé par les rassurer que le Président de la république est un homme d’une grande humanité et que sa promesse sera tenue au bénéfice des populations de Mbour 4 extension.