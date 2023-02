Le ministre des Sports, Yankhoba DIATARA, a effectué une visite de terrain ce mardi 08 février 2023 dans le cadre de son programme de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives conformément au souhait du Président de la République Macky Sall. Accompagné de son équipe, M. DIATARA a visité les sites des stades LAT DIOR, MANIANG SOUMARE, CHAMP DE COURSE et TIVAOUANE.

L’objectif de cette visite était de constater de manière physique le niveau d’avancement des travaux et de déterminer les prochaines étapes pour leur achèvement. Le ministre et son équipe ont été informés des défis rencontrés sur les sites de construction et des solutions proposées pour les surmonter.

Le ministre a exprimé sa satisfaction quant au niveau d’avancement des travaux et a réaffirmé l’engagement du Président Macky Sall à améliorer les infrastructures sportives du pays. Il a également souligné l’importance de ces installations pour la promotion du sport et l’épanouissement de la jeunesse.

Partager : Tweet



WhatsApp