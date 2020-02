Yankhoba Diatara dixit: « la réaction du Président Macky Sall est un aveu d’échec »

Dans son communiqué, le Rewmiste Yankhoba Diattara fustige la réaction du Pdt Macky Sall. I écrit:

Salam chers amis,

j’exprime ma solidarité totale et entière à nos jeunes compatriotes sénégalais bloqués en Chine plus particulièrement à Wuhan épicentre de l’épidémie du Coronavirus.

En tant qu’ancien dirigeant du mouvement étudiant à l’université de Dakar, Premier Président de la Coordination des Etudiants Thiessois(CET) pendant 3 ans et ayant toujours défendu les intérêts matériels et moraux des etudants, j’ exprime mon soutien aux étudiants concernés, à leurs familles et proches.

Le Président Idrissa Seck a l’habitude de nous apprendre, qu’un dirigeant doit toujours distribuer de l’espoir.

Mais dans le cas de notre pays, la réaction du Président Macky Sall est un aveu d’échec dans la prise en charge des problématiques liées à la protection des sénégalais de l’extérieur.

Aujourd’hui, c’est le désespoir et la déception après son discours sur le cas de nos compatriotes vivant à Wuhan.

Mais le Sénégal est un grand pays et ses fils sauront être là pour relever les défis.

Ces étudiants ne seront pas abandonnés.

C’est le combat de tous, il faut qu’on se mobilise nous tous pour les aider à retrouver leur pays.

Merci à tous.