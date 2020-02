XALASS RFM du MERCREDI 12 FEVRIER 2020 avec Ndoye Bane

XALASS du 12 février 2020 est une émission de faits divers présentée par le célèbre animateurs Mamadou Ndoye Bane,Mamadou Mouhamed Ndiaye et Abba No Stress sur la Rfm. Khalass est une émission qui retrace des faits vécus au sein de la société sénégalaise et parfois même au niveau international.

Dans l’émission Khalass sur la Rfm présentée Mamadou Ndoye Bane,Mamadou Mouhamed Ndiaye et Abba No Stress, toutes les histoires de la société sont divulguées au grands publics sénégalais, afin que tout un chacun puisse être au courant de tout ce qui se passe au sein de la société.

L’émission Xalass du mercredi 12 février 2020, Mamadou Ndoye Bane,Mamadou Mouhamed Ndiaye et Abba No Stress, aident aussi à conscientiser la société, à éveiller les gens pour leur éviter d’être arnaquer, ou d’être tromper par les malfaiteurs.

Dans l’émission Khalass aussi, des communiqués sur des personnes disparues y passent chaque jour afin que ces personnes dont les parents n’ont plus de leurs nouvelles puissent être identifiées et ramenées au sein de leur famille respectif.

Un père à la recherche de ses enfants

Dans l’émission Xalass du mercredi 12 février 2020 Ndoye Bane,Mamadou Mouhamed Ndiaye et Abba No Stress reviennent sur l’histoire d’une personne agée qui est à la recherche de ses deux enfants qui doivent être âgés de plus d’une trentaine d’année. D’après la personne qui raconte l’histoire, il était un ancien Chef de gare et a rencontré une jeune femme chrétienne mais aussi veuve parce qu’elle avait perdu son mari. Apres quelques mois ensemble, ils décidèrent de se marier mais avant cela,selon les principes de la religion musulmane, il fallait d’abord que La femme se convertie à la religion musulmane. Une fois fait, ils s’étaient unis.

Apres quelques années de mariage, ils eurent deux enfants. Un jour à la surprise de tout le monde le premier mari de la femme qu’on avait déclaré mort réapparu et demanda à ce que sa femme lui revienne. Ainsi la femme retourna avec son premier mari et le second mari pris une autre destination et depuis il n’a plus eu des nouvelles de ses enfants. C’est pourquoi il est venu dans l’émission khalass pour qu’on l’aide à retrouver ses enfants.