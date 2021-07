Wally seck crache ses vérités et tire à boulets y’a rouges sur ses détracteurs « je vais porter plainte contre… »

Il fait l’objet d’une foule de critiques sur les réseaux sociaux, le faramareen de la musique sénégalaise est accusé de faire la promotion des LGBT , ce suite à un concert oú une image à été projetée avec des bandes de couleurs qui ressembleraient au drapeau des LGBT pour certains.

Il a entendu toutes sortes de choses raison pour laquelle wally est sorti de son terrier pour montrer son ras le bol

« Je ne fais pas partie des associations ou lobbys homosexuels ou de la franc-maçonnerie. Je ne suis mêlé de près ou de loin à ces affaires. Je n’ai jamais reçu d’argent provenant d’eux et je ne le ferai jamais. Car, je suis à l’aise financièrement.

« Que les gens sachent que je suis musulman et que j’ai des enfants. A partir d’aujourd’hui, je n’accepterai plus personne de raconter des contrevérités sur moi. Car, je porterai plainte contre les auteurs et dès demain mes avocats vont envoyer des citations directes aux personnes qui m’ont attaqué aujourd’hui. Je n’ai même pas organisé le concert. Donc, pas de règlement à l’amiable cette fois-ci. C’est méchant, ce que vous êtes en train de faire et actuellement, il faut que vous arrêtiez. La bataille c’est bien beau, mais il faut qu’elle soit musicale. Il y a trop d’acharnement contre ma personne. Et, je ne pardonnerai jamais à ceux qui me traitent d’être un homosexuel. Je demande de l’aide aux autorités sénégalaises parce que je suis fatigué, ma famille également. Depuis 2016 ou fin 2015, j’ai arrêté de faire des sorties pour répondre aux critiques négatives. J’ai toujours opté pour le silence radio. Mais, trop c’est trop ! », a dit Wally Seck sur sa chaine Youtube hier.

Pour explication à ces couleurs, des techniciens audiovisuels sortent que c’est une mire.

Une mire est une image permettant d’étalonner l’affichage d’un écran ou d’un téléviseur avec des valeurs standardisées. Différents types de mires existent. Les plus courantes sont notamment la mire de barres (succession de couleurs verticales), les mires Philips et FuBK (rondes avec différents tons de gris et de couleurs sur un fond quadrillé).

En attendant , sur la toile , chacun y va avec ses commentaires et beaucoup sont entrain de faire le procès du jeune musicien.

À chacun son jugement !