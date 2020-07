Vols internationaux: le Sénégal refuse de céder à la pression

L’Algérie, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, du Rwanda, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Tunisie, de l’Uruguay et la Chine‘’sous réserve de confirmation de la réciprocité’’, tels sont les pays l’égard desquels les restrictions de déplacement devraient être levées. Conseil de l’UE à travers un communiqué a mis à jour ce jeudi la liste de ces pays.

Selon le Conseil de l’UE, ‘’les critères permettant de déterminer les pays tiers à l’égard desquels la restriction actuelle des déplacements devrait être levée portent notamment sur la situation épidémiologique et les mesures de confinement, y compris la distanciation physique, ainsi que sur des considérations économiques et sociales. Ils sont appliqués de manière cumulative’’ Mais la réponse n’a pas tardé du côté du Sénégal. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr a indiqué que ‘’le principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l’encontre du Sénégal’’.

Concernant la situation épidémiologique, les pays tiers figurant sur la liste devraient remplir en particulier un certain nombre de critères.

Le document fait état d’un nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants au cours des 14 jours précédents proche ou en-dessous de la moyenne de l’UE (constatée au 15 juin 2020).