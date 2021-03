Vol de marchandises : Auchan Attrait à la barre 3 de ses employés

C. S. Gueye, Mb. Ndiaye et M. C. Sagna ont comparu, ce mardi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ces dernières, selon Source A, ont répondu des chefs de vol en réunion avec effraction au préjudice de leur employeur en l’occurrence Auchan.

Lequel les soupçonne d’avoir volé ses coffres lors de la casse d’Auchan Sacré-cœur et dérobé des perruques à Auchan Mermoz lors des dernières manifestations violentes qui ont eu lieu au Sénégal.

Elles ont, devant le prétoire, nié les faits qui leurs sont imputées. Le parquet avait requis 2 ans dont 6 mois ferme contre les prévenues qui, finalement, ont écopé chacune de 2 mois avec sursis et une amende de 100 mille francs CFA. Ce, après que le tribunal les a déclarées coupables du délit de vol de perruques.