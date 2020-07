Voici la raison pour laquelle l’artiste malvoyant Max Mélo a refusé l’aide financière du footballeur Max Gradel !

Max Mélo est un talentueux artiste musicien des cabarets. Malvoyant, Il n’a pas laissé son handicap porter atteinte à son rêve si précieux qu’est la musique. Après avoir lancé un appel d’aide sur les réseaux sociaux, l’international footballeur Max-Alain Gradel s’est porté volontaire pour lui apporter son coup de pouce. Mais au lieu de l’argent, l’artiste malvoyant a préféré quelque chose d’autre.

Juste après avoir eu l’appel du malvoyant sur les réseaux sociaux, Max Gradel s’était très rapidement engagé à lui venir financièrement en aide, mais à sa grande surprise, l’artiste refusa de prendre l’argent. Il avait besoin d’autre chose tel que le footballeur le raconte lui-même dans un message adressé au jeune chanteur via sa page Facebook :

«Au départ, quand tu m’as sollicité pour te venir en aide, j’avais ressenti de la compassion à cause de ton handicap. Je t’ai même proposé une aide financière que tu as refusée car tu croyais en ton talent, et tu voulais juste que quelqu’un t’accompagne dans la réalisation de ton rêve.

De par ta détermination et ton courage, tu as réussi à me convaincre, et la suite, nous la connaissons». raconte l’attaquant.

La suite dont parle Max Gradel, c’est le single sorti par le chanteur, accompagné d’un clip. «Anita» est le titre de la chanson, produite par le footballeur, qui trouve d’ailleurs que son poulain a du talent à revendre :

«Max Melo, lui dit l’athlète, sache qu’aujourd’hui si j’écoute ta musique, ce n’est plus par compassion mais par reconnaissance du talent fou que tu as».