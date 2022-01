Visites de proximité Abdoulaye Diéye au poste de santé des parcelles Assainies

Le candidat à la mairie de Thiès Est Abdoulaye Diéye a effectué une série de visites de proximité auprès des différents postes de santé de Thiès. Dans le soucis d’avoir un plateau médical plus relevé et l’accés facile aux soins de santé pour les populations, il s’est entrenu avec les personnels de santé et acteurs communautaires (relais et badiénou gokh) dans le but de mieux cerner les problèmes auxquels ils sont confrontés et d’y apporter des solutions durables. Abdoulaye Diéye qui a décliné dans son programme un volet appelé réhabilitation des postes de santé tient à améliorer le cadre des postes de santé en les dotant d’équipements(kits sanitaires, plateau technique…) et notamment des ambulances.

Ainsi il s’est rendu aux postes de santé des parcelles Assainies, de silmang, hersent, keur Abdoulaye Yakhine, Sampaté, Darou salam et cité Niakh entre autres.