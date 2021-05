Conformément aux instructions du Chefs de l’Etat demandant au gouvernement de procéder au suivi rapproché des chantiers sous leur tutelle, le Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Monsieur Yankhoba Diatara, en compagnie de ses équipes, a effectué une visite d’évaluation des travaux du Datacenter de l’ADIE et du Parc des Technologies Numériques (PTN) à Diamniadio.

Cette activité rentre d’abord dans le cadre de son engagement à opérer un suivi trimestriel du niveau d’avancement des travaux de ces gros chantiers du secteur du numérique. Mais c’est également et surtout, pour stabiliser les travaux du Datacenter de l’ADIE qui devra très prochainement être inauguré par le Chef de l’Etat, le Président de la République Macky Sall.Accueillie par le Directeur de Général de l’DIE, Monsieur Cheikh Bakhoum, la délégation conduite par le ministre Yankhoba Diatara a pu constater que tout est fin prêt à procéder à l’inauguration de cette infrastructure de dernière génération, remettre les clefs au chef de l’Etat afin de mettre le site au service de l’administration sénégalaise, et à la disposition des entreprises publiques et privées du pays.Pour rappel, le Datacenter c’est 720 emplois directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects.

Concernant le PTN où le ministre Yankhoba Diatara et ses équipes ont a été accompagnés par le coordonnateur Bassirou Abdoul Ba, le niveau d’avancement des travaux est très appréciable. Tout en encourageant le coordonnateur à poursuivre dans cette lancée, le ministre Yankhoba Diatara a insisté sur le respect des plannings pour avoir de la qualité dans les délais. Il a renouvelé sa disponibilité à accompagner le coordonnateur pour que toutes les diligences nécessaires soient apportées afin que les délais requis soient respectés.