Visite du sécrétaire d’etat Blinken à Dakar : Les États-Unis et le Sénégal s’unissent autour de projets d’envergure

La visite du secrétaire d’État américain Anthony Blinken à Dakar a porté ses fruits. Ce Samedi, les États-Unis et le Sénégal ont signé quatre protocoles d’accord nationaux. L’un d’eux porte sur l’autoroute Dakar-Saint-Louis. Une fois cette infrastructure réalisée, elle apportera des bénéfices considérables en termes de mobilité. D’autres projets concernent le déploiement de services réseaux critiques pour la sécurité publique, le déploiement de 375 feux tricolores dans la région de Dakar et la construction d’un pont à Ziguinchor. « Ces projets s’inscrivent dans le premier pilier du plan sénégalais émergent pour la transformation de notre structure économique », a déclaré Amadou Hott , ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération.

Le ministre Hott a déclaré qu’il espérait que “les protocoles d’accord signés connaîtront le même succès et seront mis en œuvre selon un mode “fast track ” conformément aux exigences du président de la République, Son Excellence Macky SALL “.