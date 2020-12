VISITE DU MINISTRE DES MINES OMAR SARR A DANGOTE

Omar SARR ministre des mines, a effectué une visite de prise de contact à DANGOTE CEMENT de Pout . Il était accompagné des autorités administratives et chefs de services de la région de Thiès. A l’en croire, l’autorité est sortie très satisfaite de rencontre avec la direction et le personnel. Il a pu se rendre compte ” de la qualité du produit , de la modernité des installations et équipements, consentis par la société.”Agir sur le contenu local…

En marge des discussions, Omar SARR a pu échanger avec les principaux maires de la commune qui, tout en se félicitant des efforts accomplis par DANGOTE, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise, souhaitent “une plus large employabilité et formation des jeunes, en s’appuyant sur le plan du développement local qui , selon le ministre, reste une préoccupation du chef de l’Etat.”

Enfin, Omar SARR a exhorté ” employeur et partenaires sociaux a apaiser et à préserver le climat social , seul gage de stabilité et de développement.” Cependant, il a félicité les travailleurs et la direction respectivement sur le travail, la protection de l’environnement et la réhabilitation du site.

Pour sa part, le Directeur administratif et financier de la société a fait l’historique de DANGOTE qui n’a débuté ses travaux qu’en 2009 – 2010 ; une petite unité industrielle qui n’a démarré sa production qu’en 2015, comparée à deux grandes sociétés, d’ une capacité de 1, 5 millions de tonnes. Aujourd’hui,” DANGOTE emploie 1000 travailleurs dans des emplois directs et indirects.” Par ailleurs, le DAF a évoqué l’état actuel des négociations entre la direction et le syndicat des travailleurs, et présume ” un dénouement heureux de ces consultations.”