Visite du ministre des mine Oumar sarr aux ICS Mboro et à GCO Diogo

Le ministre des mines Oumar Sarr a effectué une visite de chnatier dans les sociétés dites ICS et GCO respectivement situées à Mboro et Diogo.

Il s’est félicité du travail abbatu et encourage ces industries miniéres à exceller.

Qu’il parle d’industrie minières parle d’impact environnemental,et sur ce point M. Daour Dieng président du conseil d’administration de GCO rassure que l’étude de l’impact environnemental a été faite en bonne et due forme ce qui a abouti d’ailleurs à une concertation entre les habitants et les responsables de l’usine pour les recaser dans un site entièrement construit par la GCO avec une école et une infirmerie.

S’agissant de la contribution de la société GCO et qui s’élèverait à 81 milliard

M. Daour Dieng, d’expliquer que la GCO se veut au plus prés des populations en terme de responsabilité sociétale d’entreprise.

Seulement argue t-il, une société qui en est à ses débuts fait de gros investissements et celà passe à travers des prêts bancaires raison pour laquelle l’état est obligé de faire main basse et accepter le régime de l’exonération.

Il promet cependant, que le but de GCO est de faire profiter des ses retombées positives à toute la nation sénégalaise.