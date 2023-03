Visite du directeur de l’éducation surveillée dans la région de Thiès

Le directeur de l’éducation surveillée M Amadou Ndiaye a effectué une visite dans la région de Thiès au Sénégal pour vérifier le fonctionnement des différents services, y compris le centre de sauvegarde de Thiès. La visite avait pour but de constater les forces et les faiblesses des différents services et de proposer des solutions pour améliorer leur fonctionnement. Les doléances exprimées par les différents services seront résolues dans un avenir proche grâce au programme de modernisation lancé par la directive présidentielle

Le directeur de l’éducation surveillée a récemment effectué une visite dans la région de Thiès. Cette visite avait pour but de vérifier le fonctionnement des différents services de la région, y compris le centre de sauvegarde de Thiès. Les inspecteurs de la production sociale étaient également présents lors de cette visite.

La visite était importante car elle permettait à l’autorité et à sa délégation de constater les forces et les faiblesses des différents services, ainsi que les contraintes et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le but était d’identifier les problèmes afin de trouver des solutions pour renforcer le fonctionnement des services.

La réunion de coordination qui a suivi la visite a permis de discuter des préoccupations des différents services, de souligner leurs forces et de proposer des solutions pour améliorer leur fonctionnement. Les agents de l’éducation surveillée ont exprimé leurs attentes et leurs espoirs quant à l’issue de cette réunion.

La région de Thiès est importante pour l’éducation surveillée car elle est la deuxième en termes d’infrastructure et de nombre d’infrastructures, ainsi que de personnel. C’est pourquoi le directeur a choisi cette région pour tenir la première coordination décentralisée de l’Éducation surveillée.

Le centre de sauvegarde de Thiès est tenu entre de bonnes mains, comme l’a souligné le directeur lors de sa visite. Le travail important accompli par la directrice et son équipe a été salué. Les infrastructures sont bien tenues et les enfants pris en charge bénéficient d’une bonne prise en charge. Cependant, des doléances ont été exprimées en termes d’accompagnement, d’équipement et de personnel.

Le directeur a souligné que l’éducation surveillée a fait l’objet d’une directive présidentielle pour lancer un programme de modernisation. Ce programme de plusieurs milliards devrait permettre de résoudre les difficultés rencontrées par les différents services de l’éducation surveillée, y compris ceux de la région de Thiès.

Au centre de sauvegarde de Thiès, l’enseignement technique professionnel est proposé aux enfants qui ont besoin d’une formation et d’un accompagnement dans l’éducation générale. Les enfants ont la possibilité de reprendre leurs études avec l’aide de l’accompagnement social proposé par le centre.

