L’imam Cherif Abdallah Ciss, khalife de Serigne Madior Cissé (RTA) grand Moukhadam de la famille Sy de Tivaouane est venu rendre visite à son ami, frère et promotionnaire, Serigne Idrissa Gaye. Le guide spirituel Saint-Louis, Cheikh Abdallah, était à la tête d’une importante délégation. C’était, en présence de toute la communauté religieuse de Thiès. Mouhamadou Moustapha Gaye, fils –aîné et frère de Serigne Idrissa Gaye et Manirou Ndiguène avaient prononcé le mot de bienvenue et de « Ziar » intense, dans la pure tradition de la tarikha Tidjane. Un riche programme a été concocté après la prière de Takussan pour un Hâdra – Jumma très suivi par la communauté musulmane de Thiès. L’imam Serigne Idrissa Gaye Gaye a dirigé la prière du Vendredi, à la grande mosquée de la localité. (À suivre)

VISITE DE L’IMAM ABDALAH CISSE CHEZ SERIGNE IDRISSA GAYE A THIES