Visite de courtoisie de Abdoulaye Diéye DG de l’Aibd chez Augustin Tine

Le Dr Augustin Tine a lui aussi reçu la visite du DG de l’Aibd durant le week-end, une visite qu’il a magnifié .

Après avoir formulé des priére pour lui pour une, Augustin Tine en a également profité pour prodiguer des conseils à son jeune Frére pour une bonne gestion à la tête de la direction de l’Aibd, un poste qu’il mérite amplement dira t-il.

Abdoulaye Dièye a décrit toute sa satisfaction à l’endroit de son doyen qu’il présente comme modèle de loyauté et de détermination derrière le président Macky Sall, à travers la personne du maire de Fandéne, Abdoulaye Diéye a rendu hommage à tous les responsables de la coalition Bby, qui ont longtemps cheminé avec le président et promet de suivre leurs pas pour ensemble réélire Macky Sall et l’accompagner dans sa vision du plan Sénégal émergent horizon 2035.