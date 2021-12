C’est dans une atmosphère empreinte d’émotion qu’Imam Idrissa Gaye de Parcelles Assainies a reçu la tète de liste de la coalition And Siggil Thies Abdoulaye Dieye accompagné d’une très forte délégation. a exprimé son respect et sa reconnaissance à Imam Gaye pour le rôle important qu’il incarne à Thies et ce dernier après avoir reconnu les qualités intrinsèques de Abdoulaye Dieye, de prier pour sa réussite, dans tout ce qu’il entreprend notamment pour les élections locales prochaines. Suivez la vidéo.

Visite de courtoisie de Abdoulaye Dieye Chez Imam Idrissa Gaye