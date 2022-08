Le maire de la commune de Thiés Est Me Ousmane Diagne, a procédé hier à une visite de chantier concernant ses premières réalisations. Pour l’édile de Thiés Est, Tout est prioritaire raison pour laquelle lui et son équipe municipale s’attellent à faire de leur mieux pour soulager les populations.

Dans cette dynamique, les écoles élémentaires Lamine Ngomack Faye, l’école de Fahu 2 et celle de Aïnina fall ont été dotées de 2 salles de classes par la municipalité ceci pour parer à l’effectif pléthorique noté dans les salles de classe.

Dans le domaine de la santé aussi, le maire a procédé à la Pose de la 1ère pierre du Poste de santé cité Keur Khadim et celui de Fahu respectivement pour un coût de 79 millions 319milles francs le premier cité et 72 millions le second; sans oublier la réhabilitation et l’extension du poste de santé cité Niakh a t-il annoncé notamment.

Par ailleurs, Me Ousmane Diagne parmi les projets futurs promet l’installation d’un Gazon synthétique au niveau de champ de course pour permettre aux sportifs de pratiquer leur discipline en toute aisance.