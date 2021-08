Virulence de la 3ème vague Les jeunes du Mouvement Geum Sa Bopp de Bougane Gueye Dany au front à Thiès

Les jeunes du mouvement Geum Sa Bopp du président Bougane GUEYE et son porte -parole, Pape THIOUNE, se sont rendus au marché central pour sensibiliser les acteurs, distribuer des masques de protection et rappeler aux acteurs, les réflexes sauveurs : la vaccination, le lavage des mains et la distanciation sociale, d’une part et de développer d’autres parts, ceux du culte du travail.

Les responsables du marché central Cheikh Ahmet Tidiane POUYE mareyeur représentant le président de l’union communale et Thierno CISS ,délégué général et Président départemental de l’Unacois Jappoo ont reçu la délégation et se sont félicités de cette action du mouvement citoyen, et salué cette massification de grande envergure. Néanmoins, ils n’ont pas manqué de réitérer les sempiternelles contraintes du marché, notamment l’absence du marché aux poissons , les problèmes récurrents de l’exiguïté et de la sécurité.

Par ailleurs, le mouvement Geum Sa Bopp a indexé les maux dont souffrirait le pays : la gabegie du gouvernement, l’endettement, la problématique des secteurs vitaux, le chômage et donne en exemple et comme ultime recours, le président Bougane Guèye DANY.