Suite à la sortie du chef de l’ Etat, Macky Sall, ce mardi 3 mai, évoquant les attributions des maires et alertant sur les violations des lois et règlements des collectivités territoriales en termes de nomination, les répliques fusent de partout.

Birahime Seck, du Forum Civil, rappelle au président Macky Sall le maintien en fonction de certains Dg et présidents d’institution en fin de mandat depuis des années.

« Monsieur le Président de la République, effectivement toutes nominations en dehors de l’organigramme fixé par les lois et règlements sont nulles et de nul effet mais aussi, le maintien en fonction de l’actuel Dg de l’ Armp alors qu’il a fini son mandat depuis 2017, ainsi que celui du Président de la Cena sont une violation flagrante des lois et règlements pour ne citer que ces exemples », a martelé Birahime Seck.