Villes plus chères du monde : Dakar dans le top 10

Le cabinet Américain Mercer vient de publier son classement semestriel des villes les plus chères du monde.Dakar et Abidjan sont classées comme des villes encore plus chères, alors que celles du Maghreb et d’Afrique australe sont les plus abordables

En Afrique, c’est encore Ndjamena qui se classe la 13e ville la plus chère. Ensuite, il ya Lagos la capitale économique du Nigéria qui est la 19e ville la plus chère au Monde et la 2e en Afrique.

La ville la plus chère en Afrique pour les expatriés, c’est Libreville la capitale Gabonaise. On constate qu’Abidjan occupe la 4e ville la plus chère en Afrique et Dakar étrenne la 9e place au sein du continent.

Paradoxalement, ce sont les villes du Maghreb, d’Afrique australe ou de Maurice qui sont les moins chères pour les expatriés.

Ce qui laisserait penser qu’il y a une certaine corrélation inversée entre le niveau de développement et la cherté de ces villes. En tout cas, Lusaka, Tunis, Alger et Johannesburg font partie des 10 villes les moins chères du continent