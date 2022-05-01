Veille de Korité Ousmane Diop soulage des famille à Thiès Nord
Veille de Korité Ousmane Diop soulage des famille à Thiès Nord
La directrice du 1er cycle B de l’école fondamentale de Sélingué a été retrouvée égorgée, ce vendredi matin, dans son...
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Андрей Воробьев рассказал о разработке велосипедных маршрутов в Подмосковье
Власти Подмосковья « увеличивают маршруты » для общественного отдыха, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости
Губернатор подчеркнул, что парки в регионе востребованы, как и всё, что связано с активным отдыхом.
РИА Новости
Воробьев добавил, что в регионе очень много мест для самого разнообразного отдыха на майские праздники.
Телеканал 360°
«Кто-то ездит в Сергиев Посад, а потом в Гремячий ключ окунуться. Кто-то ездит в Коломну. Можно съездить в Серпухов или в Истру. Кто-то поедет на Пироговское водохранилище. Кто- то выберет Дмитров. Море мест – каждый может выбрать по душе», – сказал Воробьев.
Подмосковье Сегодня
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Сейчас в СМИ в РоссииМосква и область
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Свердловский губернатор Куйвашев посоветовал телеведущему Соловьеву следить за языком
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Свердловский губернатор Куйвашев посоветовал телеведущему Соловьеву следить за языком
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
Lenta.ru
«На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком», — заявил Куйвашев, комментируя заявление Соловьева.
Lenta.ru
На днях в прямом эфире телеведущий Владимир Соловьев сделал резкое заявление про Екатеринбург.
Моменты
«В Екатеринбурге есть свои бесы», – заявил Соловьев на телеканале «Россия-1» и обвинил сенатора Эдуарда Росселя в отсутствии
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Соловьев обвинил свердловского сенатора Росселя в отсутствии патриотизма
Владимир Соловьев в программе «России-1» обвинил свердловского сенатора Эдуарда Росселя в отсутствии патриотизма.
Уральский меридиан
Чуть раньше, общаясь на своём канале Соловьёв LIVE с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым, журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
Царьград
«Защита сенатором Росселем студенток, которые открыто высказались против знака «Z», наталкивает на мысль, что создание Уральской республики было не просто попыткой дестабилизировать Россию, а продуманным шагом», — сказал Соловьев.
Общественная служба новостей
Как заявил журналист в собственном шоу на канале «Россия», уральского политика самого «есть за что спросить» и призвал того «прийти в чувство».
URA.Ru
thesandbox
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Губернатор Куйвашев осудил Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
Lenta.ru
Эфир «Соловьев-LIVE», в котором телеведущий в разговоре с Якушевым оскорбил Екатеринбург, вышел 27 апреля.
Lenta.ru
«В Екатеринбурге есть свои бесы», – заявил Соловьев на телеканале «Россия-1» и обвинил сенатора Эдуарда Росселя в отсутствии патриотизма.
Капитал страны
Куйвашев допустил, что многие горожане лично захотят ответить Соловьеву на необоснованное обвинение.
Lenta.ru
rutor форум
rutor форум
Телеведущий Соловьев заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты»
Российский город Екатеринбург вызвал гнев телеведущего Владимира Соловьева.
ФАН
Владимир Якушев в ответ заявил, что власти проводят активную работу по патриотическому воспитанию.
Московский Комсомолец Екатеринбург
Владимир Якушев напомнил, что акция « Бессмертный полк » в этом году пройдет в своем традиционном формате.
Накануне.Ru
В 2019 году во время протестов в сквере у Драмтеатра против строительства храма Святой Екатерины журналист назвал Екатеринбург «городом бесов».
КП – Екатеринбург
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рутор
В МИД России заявили о 7000 иностранных наемников на Украине
В боевых действиях на территории Украины принимают участие порядка семи тысяч иностранных наемников.
Lenta.ru
Порядка 7 тысяч наемников более чем из 60 стран прибыли на Украину с начала российской спецоперации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината « Азовсталь ».
РИА Новости
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Губернатор Куйвашев осудил Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
Lenta.ru
«На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком», — завил Куйвашев.
Рамблер
«В Екатеринбурге есть свои бесы», – заявил Соловьев на телеканале «Россия-1» и обвинил сенатора Эдуарда Росселя в отсутствии патриотизма.
Капитал страны
Тогда Куйвашев призвал жителей города не поддаваться на провокации и предложил повесить на въезде табличку с надписью: «Город храбрых».
Известия
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«Газпром»: поставляем газ для транзита через Украину в штатном режиме
« Газпром » поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 62,9 миллиона кубометров на 28 апреля, сообщила компания.
РИА Новости
Контрактные обязательства Газпрома по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
Агентство нефтегазовой информации
В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился.
ПРАЙМ
Как убеждены эксперты, Европа не сможет в ближайшее время отказаться от российского газа.
Известия
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Губернатор Подмосковья рассказал о программах поддержки сельского хозяйства
Московская область сохраняет лидирующие позиции по поставкам на внутренний рынок сельскохозяйственной продукции.
Телеканал 360°
Аграриям в регионе предоставляют поддержку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
РИАМО
Для уже работающих аграриев предусмотрены субсидии.
Телеканал 360°
Андрей Воробьев отметил, что использование современных и инновационных технологий позволит увеличить объемы производимой продукции.
Телеканал 360°
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