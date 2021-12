VARIANT OMICRON : deux nouveaux cas détectés au Sénégal par l’Institut Pasteur de Dakar

Après la détection du premier cas de variant Omicron par l’Institut de Recherche en Santé de Surveillance Epidémiologique et de Formation (Iressef), l’Institut Pasteur de Dakar a annoncé avoir identifié également les deux premiers cas d’infection par le variant Omicron ( B.1.1.529) chez deux voyageurs sortants de Dakar. Il s’agit d’un homme de 28 ans qui a séjourné à Scat Urbam, prélevé le 23 Novembre 2021 et en partance pour un pays de la sous-région, ainsi que d’une femme de 29 ans qui se trouvait dans un hôtel de la place, testée positive le 01 Décembre 2021 dont la destination était l’Afrique Australe. De plus, sur les 22 séquences obtenues au cours de cette période, les variants Delta représentaient encore la majorité des 20/22. Le 1er cas de variant positif Omicron divulgué par Iressef était un homme de 58 ans arrivé au Sénégal par avion en provenance d’un pays de la sous-région le lundi 22 novembre 2021. Il a séjourné à Dakar dans un hôtel de la place et a participé à une manifestation qui a regroupé près de trois cents personnes de plusieurs nationalités.

La manifestation s’est déroulée du 24 au 25 novembre 2021 annonçait le communiqué de l’Institut dirigé par le Professeur Souleymane Mboup.