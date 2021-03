Vaccination contre le Covid-19: 3 millions de doses du vaccin johnson and Johnson annoncé par Macky SALL

Le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé l’arrivée dans les prochains jours de 3 millions de doses du vaccin Johnson&Johnson. L’acquisition de ce lot de vaccin entre dans la cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 entamée depuis le 23 février 2012 au Sénégal mais avec ce lot on va entrer dans la phase de vaccination en masse pour tous les cibles éligibles , comme l’a annoncée la note d’information du ministère de la santé et de l’action social à l’endroit des médecins chef de région et de district.

Ainsi, aux 200 mille vaccins Sinopharm de la Chine et 324 mille vaccins Astrazeneca viennent s’ajouter les 3 millions de doses du vaccin Johnson-Johnson. La principale particularité de ce vaccin est que, contrairement aux autres déjà utilisés, il fonctionne avec une seule dose. L’analyse de la FDA a révélé que le vaccin de Johnson & Johnson est efficace à 72 % dans la prévention de l’infection dans toutes les variantes de la COVID-19 et à 86 % dans la prévention des cas graves de la maladie.

À ce jour, 211323 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne.