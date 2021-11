Vaccination contre la Covid-19 : Macky Sall exige un passe sanitaire pour l’accès aux lieux publics

Le président Macky Sall a pris des mesures strictes à l’endroit des personnes non vaccinés. Lors d’un panel qu’il présidait, il a instauré un passe sanitaire où il a mentionné qu’il n’est plus question pour les personnes qui ne sont pas vaccinées contre la Covid-19 d’accéder aux lieux publics, apprend le quotidien « Enquête ».

« Après concertation du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), nous étudierons les modalités de mise en place d’un passe sanitaire pour accéder aux lieux publics. Nous ne pouvons pas et ne devons pas permettre aux vaccino-sceptiques les efforts considérables déployés par les pouvoirs publics, les acteurs de la société civile et surtout nos vaillants professionnels de la santé, engagés depuis plus d’un an sur le front de la Covid, au péril de leur santé et de leur vie», prévient le chef de l’Etat.

Il a donc demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr de relancer et de renforcer cette campagne de vaccination afin qu’au moins 60% de la population puisse être vaccinée d’ici mi-2022. En outre, il a exhorté les gens à faire attention au virus et a souligné que seule la mobilisation peut lutter contre le VIH et la covid.