USURPATION D’IDENTITÉ : DEUX FAUX FILS DE MACKY SALL ET IDRISSA SECK CONDAMNES EN FLAGRANTS DELITS

On aura tout vu dans ce pays décidément. En effet , pour pouvoir bénéficier des commodités de la suite présidentielle, de 300 m2, de l’hôtel Lagon 2 sis à Mbour, les nommés Saliou Faza Mbaye et Mouhamadou Lamine Seck se sont fait passer pour le fils du chef de l’État, Macky Sall, et de celui du président du Conseil économique, social et environnementale (CESE) Idrissa Seck.

D’après le récit du journal Les Echos, les mis en cause seraient des amis du fils du président, Ibrahima Sall. Ainsi, en compagnie de Cheikh Amadou Mbaye, ils sont allés tranquillement se la couler douce dans la suite où ils ont été bien servis mais ils se sont dérobés au moment de payer la facture. Grande a été leur surprise lorsque les responsables de l’hôtel ont contacté la présidence de la République pour se rendre compte qu’ils avaient affaire à des usurpateurs d’identité.

La facture a été finalement payée par la présidence de République, sur instruction d’Ibrahima Sall, selon un des avocats. “C’est vrai qu’ils sont amis au fils du président mais cette note impayée a été soldée par la présidence sur demande d’Ibrahima Sall”, a fait observer Me Cheikh Ndiaye.

Ils ont été condamnés hier à un mois de prison ferme par le juge des flagrants délits de Dakar, pour association de malfaiteurs, escroquerie, usurpation d’identité et filouterie.