Usa:Une nonagénaire poignardée à mort à coups de fourche

Myrtis Jackson, une Américaine de 96 ans, a perdu la vie mardi après avoir été poignardée à plusieurs reprises à coups de fourche dans sa maison de Chicago. Une autre femme non identifiée et âgée de 57 ans a également été touchée à plusieurs reprises. Cette dernière n’a cependant pas perdu la vie et se trouve toujours à l’hôpital.

D’après CBS Chicago, l’agresseur serait un homme de 41 ans avec des troubles mentaux. Il a également été blessé pendant l’attaque et est actuellement interrogé par les forces de l’ordre. On ne connaît pas encore son mobile, ni s’il connaissait déjà la victime avant l’agression.