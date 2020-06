Usa:La police découvre un enfant vivant dans une niche

AFP: La police a découvert un enfant de 1,5 an vivant dans une niche au milieu de centaines d’animaux sur un terrain du comté de Henry dans l’Etat du Tennessee aux Etats-Unis. La mère de l’enfant ainsi que son beau-père et le père de ce dernier ont été arrêtés pour maltraitance infantile et animale.

La niche dans laquelle vivait l’enfant faisait 1,20 mètre sur 1,20 mètre et ne contenait que des jouets. Le garçonnet a été pris en charge par les services sociaux.

