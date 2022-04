Un shérif de Floride aux USA connu pour sa répression des drogues illégales a arrêté sa propre fille soupçonnée de trafic de méthamphétamine au milieu d’une guerre en cours contre les substances addictives dans l’État. Le shérif du comté de Franklin A.J. Smith a fait une déclaration le 19 avril confirmant que sa fille, Kristen Kent, avait été arrêtée deux jours auparavant, soupçonnée de trafic de méthamphétamine.

« La méthamphétamine ne fait pas de discrimination [et] nous non plus« , a écrit Smith sur la page Facebook du bureau. « Peu importe qui vous êtes – personne n’est à l’abri ou exempt. Nos cœurs se brisent face au chagrin que la méthamphétamine cause à tous – que vous l’utilisiez, que vous la vendiez ou que vous aimiez quelqu’un qui y est impliqué. Si vous voulez vous libérer de ce mode de vie, nous voulons vous aider. » , ajoute la déclaration. Le bureau du shérif a accusé Kent de trafic de méthamphétamine de 14 grammes ou plus, de possession et / ou d’utilisation de matériel de drogue et de possession de cocaïne. Le shérif est connu pour sévir contre le trafic de méthamphétamine dans sa juridiction. « C’est déchirant, la dernière personne que vous voulez arrêter est l’un des membres de votre famille, en particulier votre enfant – je veux dire, c’est comme si vous ne pouviez même pas le mettre en mots« , a déclaré le shérif Tony ‘AJ’ Smith à WMMB News.

