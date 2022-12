USA: Joseph Mersa Marley, petit fils de Bob Marley est mort à 31 ans

Joseph Mersa Marley est mort! Son corps a été retrouvé, hier mardi, sans vie dans une voiture. Selon le site Le Parisien, les causes du décès ne sont pas encore connues pour le moment.

L’artiste reggae jamaïco-américain est mort à l’âge de 31 ans aux États-Unis.

Il est le petit-fils de l’emblématique musicien de reggae Bob Marley et le fils de Stephen Marley, autre musicien récompensé par une Grammy Award.

La mort de Jo Mersa a été rapportée pour la première fois dans un tweet du journaliste jamaïquain Abka Fitz-Henley, puis confirmée par son représentant au magazine Rolling Stone. Joseph aurait, selon la station de radio WZPP en Floride, succombé à une crise d’asthme, lui qui y était sujet depuis l’enfance. Une autopsie devra confirmer cette hypothèse.

Né en Jamaïque en 1991, Joseph a déménagé à Miami à l’âge de 11 ans, selon Rolling Stone. Il a été exposé à la musique dès son plus jeune âge alors qu’il était élevé par son père Stephen, 50 ans, le quatrième des onze enfants que Bob Marley a officiellement eus avec son épouse Rita et six autres femmes, avant de mourir en 1981 d’un cancer, à l’âge de 36 ans.

Comme son père et son grand-père, Jo Mersa voulait vivre de sa musique, pas seulement de l’immense héritage de son père. Il a sorti sa première chanson « My Girl » en collaboration avec son cousin Daniel Bambaata Marley, le fils de Ziggy – en 2010. Deux ans plus tard, il participait à la tournée mondiale de son père Stephen. En 2014, il a sorti son premier EP, intitulé « Confortable ». Son deuxième EP, « Eternal », est sorti l’année dernière.

