USA: Donald Trump dans une mauvaise passe

Ça sent le roussi chez Donald Trump. Le président des Etats Unies est dans une mauvaise passe. D’après correspondant de RFI à Washington, Trump est attaqué sur plusieurs fronts, politiques, sociaux, économiques, sanitaires et diplomatiques.

Le président, candidat à un deuxième mandat a tous les problèmes du monde en ces moments où la campagne reprend.

La cour suprême, cette haute instance judiciare du pays vient de trancher pour une seconde fois contre son avis. Lundi, elle a étendu les droits des salariés homosexuels et transgenres. Et ce jeudi, elle a estimé que la volonté du président américain d’annuler le programme DACA était une décision « capricieuse » et « arbitraire ». Du coup, le chef de l’État en fait une affaire personnelle et choisit la stratégie victimaire