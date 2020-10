Share on Twitter

Urgent! Thies: Une maison s'effondre à Kawsara Fall. Plusieurs bléssés

Urgent! Thies: Une maison s’effondre à Kawsara Fall. Plusieurs bléssés, pas de perte en vie humaine

Au quartier Kawsara Fall, situé à la zone –nord de la ville de Thiès, une maison s’est effondrée faisant des blessés graves dont des maçons et une vieille femme qui se trouvait dans une chambre. Heureusement, on ne déplore aucune perte en vies humaines .Aussitôt alertés, les sapeurs pompiers sont venus les secourir, et les transporter à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène.

Le sinistre a eu lieu, quand des maçons voulaient construire la fondation d’une parcelle, avant de détruire accidentellement, une habitation mitoyenne. Actuellement, la maison effondrée, n’est plus qu’un amas de ruines et de désolation où se distinguent dans les décombres , un lit, un téléviseur et une machine à coudre…