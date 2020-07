Urgent : Moustapha Cissé Lo définitivement exclu des rangs de l’APR !

Une exclusion voulue et recherchée par le député et ses contempteurs

Suite aux propos tenus par Moustapha Cissé Lô, « à l’endroit de plusieurs responsables de l’Alliance Pour la République et d’honnêtes citoyens », selon le communiqué d’hier, une réunion de la commission de discipline de l’APR a été convoquée sur instruction du Président Macky Sall, pour statuer sur son cas.

Après ce discours « L’Alliance Pour la République condamne avec la plus grande fermeté, l’attitude de Moustapha Cissé Lô, dont les propos sont d’une tonalité d’une rare violence et empreints d’une indécence que récusent la morale et la bienséance sociale», la sentence qui vient de tomber était attendue : « Moustapha Cissé Lo définitivement exclu des rangs de l’APR ! »

Il faut donner un avertissement à tous les autres militants qui seraient tentés de suivre ses traces

Réunie en urgence sur demande du Président Macky Sall, la commission de discipline composée par Abdoulaye Badji, Awa Gueye, Abdou Mbow, Abdoulaye Daouda Diallo, Omar Guèye , Abdou Rahman Ndiaye et Benoit Sambou, n’a pas attendu pour donner son verdict.

Dans leurs intentions « donner un avertissement à tous les autres militants qui seraient tentés de suivre ses traces. »

Ces questions maintenant : Moustapha Cissé Lô a t-il été entendu par ladite commission ? Vraisemblablement non.

Quelles sont les conséquences attendues suite à une telle décision ?

Perdra-t-il son poste de député et de 1er vice-président de l’assemblée nationale ? Qu’en disent la loi et le règlement intérieur de l’assemblée nationale ?

Comment va-t-il réagir, pour qui connait son tempérament ?

Pour certains observateurs, « c’est ce qu’il voulait ou démissionner, pour être carrément dans l’opposition, à défaut de recouvrer sa place privilégiée auprès de Macky Sall. »