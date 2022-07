L’incendie aurait pu se propager et faire plus de dégats au Marché central de Thiès. N’eut ce été la diligence des soldats du feu, galvanisé par la présence des autorités administratives présentes sur le lieu : Le sous Préfet de Thies Nord et le Préfet qui tire le bilan et lance un appel pressant aux Commerçants pour éviter que le pire ne provienne.