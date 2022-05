Urgent! Le Présumé Agresseur de l’enfant de Darou Salam alpagué par le commissariat du 1er arrondissement de Thiès. .

Seneweb

Fin de cavale pour l’individu qui tentait d’égorger, le 23 avril dernier, un enfant de 9 ans, dans un bâtiment inachevé à Thiès. Suite à d’intenses investigations, les policiers du commissariat du premier arrondissement ont cravaté, ce vendredi, l’auteur de cet acte criminel. Selon des informations exclusives de Seneweb, Aliou Diallo vient de passer aux aveux. Révélations sur les premiers éléments de l’enquête !

Les policiers du premier arrondissement de la ville de Thiès ont mis fin à la cavale de Aliou Diallo, cet homme qui voulait mettre fin à la vie d’un enfant âgé de 9 ans, le 23 avril dernier. Il a été arrêté, le vendredi 6 mai 2021, aux alentours de 18 heures. Selon nos sources, les policiers ont mené une enquête minutieuse durant des jours.

Cet exploit est le fruit d’intenses investigations réalisées par les policiers du premier arrondissement de Thiès.

L’annonce de l’arrestation du mis en cause a suscité une scène d’euphorie. Les populations ont envahi les locaux de la police pour exprimer leur satisfaction et saluer le travail des limiers en charge du dossier.

Les populations ont raison de pousser un ouf de soulagement. Parce que les hommes du commissaire Youssapha Thioub ont mis hors d’état de nuire, le jeune homme qui tentait d’égorger un enfant de 9 ans, dans un bâtiment inachevé.

Aliou Diallo avait un couteau et d’une bouteille de whisky

Lors de son interpellation, Aliou Diallo détenait par devers lui, une sacoche contenant des outils de cirage, un couteau de cuisine et une bouteille de whisky déjà ouverte.



Il passe aux aveux…



Cuisiné par les enquêteurs rompus à la tâche, le cireur incriminé a fini par reconnaître les faits selon des informations exclusives de Seneweb. Toutefois, Aliou Diallo n’a pas encore dévoilé le mobile de ses actes.



La victime confrontée avec son bourreau



L’enquête menée sous la direction du commissaire chevronné, Youssapha Thioub, avance à grands pas. En effet, l’élève M.L.Aïdara a été confronté avec le mis en cause.



D’après nos sources, la victime a identifié et déclaré formellement que Aliou Diallo est son agresseur.



Poursuivi pour tentative de meurtre et coups et blessures volontaires ayant entraîné une Incapacité Temporaire de Travail ( ITT) de 30 jours […].



Le film de la tentative de meurtre



Ivre comme un polonais, Aliou Diallo avait intercepté, 23 avril dernier vers 12heures, M.L.Aïdara qui revenait d’une commission d’un membre de sa famille. L’élève né en 2013 a été conduit de force dans un bâtiment inachevé. C’est ici que le cireur a donné 3 coups de couteau à la victime avant de tenter de l’égorger.



Heureusement, l’enfant a pu s’échapper. Et, ses cris ont alerté le voisinage. C’est à cet instant que Aliou Diallo a fui.