« C’est un Responsable comme Mamadou Thiaw qui nous manque à Thiès » renchérit Maty Senghor: La Présidente du Réseau des Enseignants de L’APR avait décidé hier Mercredi de geler les activités de son entité au sein du BBY et de ne pas participer à la Campagne aux Législatives pour faire voter ses nombreux membres pour le compte du BBY à Thiès.

Depuis lors, le Maire de Tassète qui a appris la nouvelle à travers la Presse, avait entamé des démarches pour les rencontrer. Finalement, la Rencontre a eu lieu ce Jeudi dans son fief à Tassète. A l’issue d’un entretien de haute facture, Mamadou Thiaw dont on reconnait les qualités humaines et le sens du Dialogue est parvenu à les faire revenir sur leur décision.

Expliquant la cause de leur décision, la Présidente du Réseau des enseignants Maty Senghor Bèye explique les nombreux déboirs qu’ils subissent au sein du BBY à Thiès, délesté de toutes les activités de l’APR, le réseau des enseignants de L’APR est rangé aux oubliettes quand il s’agit de béneficier des avantages du dit Parti.

« On ne nous sollicite que lorsqu’il s’agit d’aller au charbon, d’effectuer des tâches difficiles pour les besoin de la dite coalition mais quand il s’agit de choses à bénéficier ou à partager, le Réseau a toujours été mis à l’écart » martèle t-elle.

Ayant souvant décrié cette situation inacceptable auprès des Responsables Politiques de l’APR à Thiès, la Responsable du Réseau a souvent trouvé une oreille sourde, en face d’elle, des Responsables qui lui mène une guerre sans merci dont certains essaient même de mettre en place d’autres organisations du genre pour leur barrer la Route. Pourtant le Réseau des enseignants de l’APR compte plusieurs membres à son actif et demeure le plus ancien réseau parmi ceux existants.

A l’issue de cette Rencontre, La Présidente du Réseau est revenue sur sa décision et déclare qu’elles vont désormais entammer la Campagne et conscientiser tous les membres du dit réseau pour un vote massif en faveur du BBY à Thiès. Elle a adressé des vives remerciements au Maire Mamadou Thiaw qui a su leur préter une oreille attentive et gérer la Situation comme un vrai Responsable Politique.