Urgent : le gouverneur de Dakar reporte tous les combats de lutte !

Les combats de lutte sont reportés jusqu’à nouvel ordre, par le gouverneur de Dakar.

C’est désormais officiel. Les combats de lutte qui étaient prévus dans les prochaines semaines sont reportés jusqu’à nouvel ordre, par le gouverneur de Dakar. Une décision prise, ce mardi, après-midi à l’issue d’une rencontre entre l’autorité et les promoteurs Gaston Mbengue, Pape Abdou Fall, Pape Thialiss… Parmi ces combats, il y a les affiches phares Balla Gaye 2 vs Bombardier, Pap Sow vs Siteu et Tapha Tine vs Boy Niang 2 qui étaient initialement programmés le 31 juillet, le 1er et le 8 août 2021.

La raison ? Le coronavirus dont la 3e vague est en train de faire des ravages au Sénégal. Le gouverneur de Dakar a donc pris cette mesure pour éviter la propagation du virus.